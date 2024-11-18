«Почему издеваетесь над людьми?»: пассажиры уфимского транспорта устали это терпеть

Posted 18 ноября, 18:07
Published 18 ноября, 18:07
Modified 18 ноября, 18:49
Updated 18 ноября, 18:49
Темой жалобы стал автобус под номером 51А, который идёт по кольцевому маршруту от «Автоцентра „ВАЗ“ практически вдоль всего города — через Черниковку, проспект Октября, центр города и „Зелёную рощу“.
К своему сообщению уфимка приложила снимок из автобуса, судя по всему, в час пик, когда маршрутка набита битком.
— Почему издеваетесь над людьми? Пустите дополнительно №51А <…> Все переполнены, — написала жительница города.
Городские власти планируют начать разбирательство по жалобе на тесный уфимский транспортю
Ранее Mkset сообщал о том, что на остановках в центре Уфы появились QR-коды для обращений и жалоб властям на общественный транспорт.