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Posted 18 ноября, 18:07

Published 18 ноября, 18:07

Modified 18 ноября, 18:49

Updated 18 ноября, 18:49

Уфимцы жалуются на переполненные автобусы

«Почему издеваетесь над людьми?»: пассажиры уфимского транспорта устали это терпеть

18 ноября 2024, 18:07
Фото: 1MI, Aliya_safit/Telegram.

Уфимцы жалуются на переполненные автобусы

Жители башкирской столицы просят властей города разобраться с хаосом на востребованном автобусном маршруте — своё обращение жительница города оставила под одним из постов мэрии Уфы в Telegram в понедельник, 18 ноября.

Темой жалобы стал автобус под номером 51А, который идёт по кольцевому маршруту от «Автоцентра „ВАЗ“ практически вдоль всего города — через Черниковку, проспект Октября, центр города и „Зелёную рощу“.

К своему сообщению уфимка приложила снимок из автобуса, судя по всему, в час пик, когда маршрутка набита битком.

— Почему издеваетесь над людьми? Пустите дополнительно №51А <…> Все переполнены, — написала жительница города.

Городские власти планируют начать разбирательство по жалобе на тесный уфимский транспортю

Уфимцев просят жаловаться на автобусы
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Ранее Mkset сообщал о том, что на остановках в центре Уфы появились QR-коды для обращений и жалоб властям на общественный транспорт.

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