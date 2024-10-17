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Posted 17 октября, 09:01

Published 17 октября, 09:01

Modified 17 октября, 09:12

Updated 17 октября, 09:12

Новую остановку установили в Уфе

Уфимцы не оценили подарок властей

17 октября 2024, 09:01
Фото: Сергей Плотников

Новую остановку установили в Уфе

В Уфе завершился монтаж нового остановочного павильона на Южном автовокзале, сообщает в четверг, 17 октября, глава Октябрьского района Сергей Плотников.

По словам главы Октябрьского района Сергея Плотникова, теперь пассажиров будет встречать «современное и комфортное пространство для ожидания общественного транспорта». Стоит отметить, что ранее на остановке располагались незаконные торговые объекты в виде кафе быстрого питания.

На первый взгляд, инициатива выглядит весьма позитивно: новый павильон обещает стать не только эстетическим украшением, но и местом, где можно укрыться от дождя. Однако радость горожан оказалась неполной.

В комментариях под новостью многие уфимцы вспомнили о том, как им было удобно перекусить в ожидании автобуса. Теперь же с демонтажем кафе у некоторых осталась пустота — в душе и желудке.

— Я любил там кушать, — делится один из пользователей.
Фото: Сергей Плотников

Не обошлось и без критики. Некоторые горожане отметили, что летом под прозрачной крышей нового павильона будет не очень комфортно: «В жару это не спасет».

Тем не менее, многие уфимцы все же позитивно оценивают изменения.

— Город становится красивым и современным, — отмечают уфимцы, подчеркивая важность таких инициатив для развития городской инфраструктуры.
Фото: Сергей Плотников
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе была установлена новая «теплая» остановка на Госцирке, которая пришла на смену нестационарному торговому объекту.

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