Уфимцы не оценили подарок властей

Posted 17 октября, 09:01
Published 17 октября, 09:01
Modified 17 октября, 09:12
Updated 17 октября, 09:12
По словам главы Октябрьского района Сергея Плотникова, теперь пассажиров будет встречать «современное и комфортное пространство для ожидания общественного транспорта». Стоит отметить, что ранее на остановке располагались незаконные торговые объекты в виде кафе быстрого питания.
На первый взгляд, инициатива выглядит весьма позитивно: новый павильон обещает стать не только эстетическим украшением, но и местом, где можно укрыться от дождя. Однако радость горожан оказалась неполной.
В комментариях под новостью многие уфимцы вспомнили о том, как им было удобно перекусить в ожидании автобуса. Теперь же с демонтажем кафе у некоторых осталась пустота — в душе и желудке.
— Я любил там кушать, — делится один из пользователей.
Не обошлось и без критики. Некоторые горожане отметили, что летом под прозрачной крышей нового павильона будет не очень комфортно: «В жару это не спасет».
Тем не менее, многие уфимцы все же позитивно оценивают изменения.
— Город становится красивым и современным, — отмечают уфимцы, подчеркивая важность таких инициатив для развития городской инфраструктуры.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе была установлена новая «теплая» остановка на Госцирке, которая пришла на смену нестационарному торговому объекту.