Уфимцев просят оценить светофоры

На кадрах, опубликованных сити-менеджером, можно заметить, что внешний вид новых светофоров сильно отличается от их предшественников — фонари стали более «плоскими». Кроме того, звуковые сигналы, предназначенные для удобства слепых, теперь слышны не на последних секундах, а на протяжении всего времени, пока горит «зелёный».