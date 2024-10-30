Уфимцев просят оценить светофоры

Posted 30 октября, 16:05
Published 30 октября, 16:05
Modified 30 октября, 18:17
Updated 30 октября, 18:17
На кадрах, опубликованных сити-менеджером, можно заметить, что внешний вид новых светофоров сильно отличается от их предшественников — фонари стали более «плоскими». Кроме того, звуковые сигналы, предназначенные для удобства слепых, теперь слышны не на последних секундах, а на протяжении всего времени, пока горит «зелёный».
Появились новые светофоры пока лишь на перекрёстке улиц Заки Валиди и Цюрупы. Будут ли их позже ставить в остальной части города — мэр не упомянул.
Аналогичные модернизированные светофоры ранее устанавливали и в других городах России. Так, похожие модели в феврале 2024 года начали ставить в Краснодаре. Немало светофоров-планшетов также установлено в Челябинске.
В своей публикации сити-менеджер Уфы попросил подписчиков оценить новые дорожные фонари. После репостов к обсуждению присоединились и пользователи с других городских Telegram-каналов.
В целом, большинство осовремененные светофоры устроили. Разумеется, горожане сразу принялись просить установить такие же в других частях Уфы. Некоторые жители башкирской столицы поинтересовались, переживёт ли оборудование холода и отечественного ли оно производства.
— В морозы как себя будут чувствовать?
— Лишь бы на солнце не бликовали, а так, выглядит круто.
— Почему все в центре? Других районов нет?
Впрочем, не обошлось и без критики, однако походила она скорее на типичную реакцию горожан на любую другую инициативу чиновников.
— А разве светофоры прежнего образца хуже работают?
— Ещё одна достопримечательность в Уфе появилась…
— Столбы бы ещё поменять на стилизованные. Весь город в перекошенных столбах.
Широко экспериментировали со светофорами власти Уфы ещё летом 2024 года. Тогда на некоторых улицах появились новые «говорящие» дорожные огни. Кроме того, на дисплеях пешеходных светофоров, работающих «с кнопки», стал отображаться дополнительный сигнал «РУ» — сокращённо от «ручное управление».
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы призвали автомобилистов города срочно переобуться на зимнюю резину.