Полпред Путина прилетел похвалить Хабирова

Комаров, оценивая ситуацию в республики, назвал «стабильной» политическую обстановку в Башкирии, а также хвалебно отозвался об экономической сфере региона, назвав республику «примером для других». Помимо этого, Комаров попросил башкирских чиновников чаще «выходить к людям».