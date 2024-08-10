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Полпред Путина прилетел похвалить Хабирова

Полпред Путина прилетел похвалить Хабирова

10 августа 2024, 05:13
Фото: пресс-служба главы РБ
Госслужащий решил проверить, как в Башкирии готовятся к выборам, сообщили в пресс-службе главы региона.
Сюжет
Выборы

Полномочный представитель президента РФ в Приволжье Игорь Комаров в пятницу, 9 августа, совершил рабочую поездку в столицу Башкирии. Поводом для визита полпреда стала проверка подготовки региона к предстоящему голосованию.

Напомним, в сентябре 2024 года в Башкортостане назначены выборы руководителя республики. Ранее Mkset изучал биографии кандидатов на пост главы региона и выяснил, кто из них самый богатый.

Выборы в Башкирии: кто есть кто
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Комаров, оценивая ситуацию в республики, назвал «стабильной» политическую обстановку в Башкирии, а также хвалебно отозвался об экономической сфере региона, назвав республику «примером для других». Помимо этого, Комаров попросил башкирских чиновников чаще «выходить к людям».

— Цифровизация не заменит никаких личных контактов. Нужно больше обращать внимание на общественные организации, на мнение людей, быть с ними в диалоге, — подчеркнул полпред.
Министр Алиханов прилетел посмотреть цех за ₽3 млрд в Уфе
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Напомним, в июле республики с рабочим визитом посетил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Глава ведомства решил посмотреть на новый цех за ₽3 млн в Уфе.

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