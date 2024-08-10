Полпред Путина прилетел похвалить Хабирова

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Полномочный представитель президента РФ в Приволжье Игорь Комаров в пятницу, 9 августа, совершил рабочую поездку в столицу Башкирии. Поводом для визита полпреда стала проверка подготовки региона к предстоящему голосованию.
Напомним, в сентябре 2024 года в Башкортостане назначены выборы руководителя республики. Ранее Mkset изучал биографии кандидатов на пост главы региона и выяснил, кто из них самый богатый.
Комаров, оценивая ситуацию в республики, назвал «стабильной» политическую обстановку в Башкирии, а также хвалебно отозвался об экономической сфере региона, назвав республику «примером для других». Помимо этого, Комаров попросил башкирских чиновников чаще «выходить к людям».
— Цифровизация не заменит никаких личных контактов. Нужно больше обращать внимание на общественные организации, на мнение людей, быть с ними в диалоге, — подчеркнул полпред.
Напомним, в июле республики с рабочим визитом посетил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Глава ведомства решил посмотреть на новый цех за ₽3 млн в Уфе.