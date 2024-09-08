Хабиров сходил на выборы

За кого Хабиров отдал голос — раскрывать журналистам он не стал. В разговоре с представителями СМИ глава региона назвал явку на выборах в Башкирии «средней». По мнению руководителя Республики, такой результат нетипичен для региона, так как обычно ей «характерна высокая явка».