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Хабиров сходил на выборы

Хабиров сходил на выборы

8 сентября 2024, 06:11
Фото: Олег Яровиков / ИА «Башинформ»
Действующий руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров в воскресенье, 8 сентября, отдал свой голос на выборах главы Башкирии.

Напомним, в этот день проходит последний из трёх дней голосования. Для исполнения своего гражданского долга Хабиров выбрал участок №109, который находится в ГКЗ «Башкортостан». С главой региона пришла голосовать и его супруга Каринэ Хабирова.

За кого Хабиров отдал голос — раскрывать журналистам он не стал. В разговоре с представителями СМИ глава региона назвал явку на выборах в Башкирии «средней». По мнению руководителя Республики, такой результат нетипичен для региона, так как обычно ей «характерна высокая явка».

Согласно последним данным Центризбиркома, за первые два дня выборов главы Башкирии, 6–7 сентября, голосование посетили 51,78% жителей региона.

Пенсионерка из Уфы не может сходить на выборы из-за сломанного лифта
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Ранее Mkset рассказывал о пенсионерке из Уфы, которая не может посетить голосование из-за сломанных лифтов.

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