Выборы в Башкирии: кто есть кто

С 2006 по 2011 год Сухарев работал в качестве председателя Башкирской республиканской коллегии адвокатов. С 2003 по 2007 координировал местное отделение Либерально-демократической партии России, а в 2011 году стал его главой. Резко в гору карьера Сухарева пошла в том же году, когда он избрался в Государственную думу. В федеральном парламенте он заседает до сих пор.