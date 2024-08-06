Выборы в Башкирии: кто есть кто

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
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Напомним, днями голосования в регионе назначил 6, 7 и 8 сентября. Mkset изучил биографии участников предстоящей выборной гонки и собрал досье на кандидатов.
От правящей «Единой России», как и ожидалось, был выдвинут действующий глава региона Радий Хабиров, заручившийся поддержкой от президента Владимира Путина. «Справедливороссы» в 2024 году выдвинули Владимира Нагорного. Кандидатом от ЛДПР в очередной раз стал Иван Сухарев. «Новых людей» представляет Ильшат Тимерьянов, а КПРФ — Артур Шайнуров.
Широкую известность Владимир Нагорный получил несколько лет назад после своего неоднозначного заявления касательно участников несанкционированных протестов: депутат-«справедливоросс» предложил запретить таким гражданам поступать в вузы, а студентов — срочно исключать.
Поддержки закон так и не получил — Хабиров «забраковал» инициативу ещё на этапе дискуссий о внесении проекта на рассмотрение. После недвусмысленного заявления главы региона о «дикости» идеи Нагорный от своей неё отказался.
На странице Владимира Нагорного в соцсетях указано, что он является уроженцем Альшеевского района Башкирии. В родном селе будущий чиновник окончил школу, после чего выучился на инженера-экономиста в УГНТУ. Свою карьеру в политике чиновник начал ещё в советский период — на протяжении девяти лет он работал в партийных органах КПСС, однако позже стал «замом» директора стройпредприятия по экономике.
В 1999 году Нагорный становится зампредседателя Орджокинидзевского райсовета Уфы, позже занимает должность секретаря Совета городского округа.
Далее в биографии чиновника имеются несколько лет работы на «Башнефти», а также труд на постах заместителя в Кировском и всё том же Орджоникидзевском районах башкирской столицы. Наконец, в 2011 году чиновника назначают главой администрации Ленинского района.
Позже Нагорный уходит работать в правительственный аппарат. Нагорный становится начальником Управления по работе с территориями и вице-премьером Башкирии, далее чиновник получает должность руководителя администрации главы региона. Пока Нагорный заседает в региональном парламенте.
По данным за 2023 год, доход депутата и его жены за 12 месяцев превысил ₽5 млн. Госслужащий имеет также ₽4,5 млн на счетах в различных банках, дом с участком на 1,4 тысячи «квадратов» и две иномарки —Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.
Иван Сухарев, по данным из открытых источников, свою политическую карьеру начал в 2001 году — тогда он стал руководителем общественной приёмной Владимира Жириновского. Однако в саму ЛДПР будущий депутат вступил ещё в 1998 году — тогда молодому Сухареву было 20 лет.
Родился кандидат в Уфе, закончил школу в №62. Выучился на юриста в Башкирском государственном университете.
С 2006 по 2011 год Сухарев работал в качестве председателя Башкирской республиканской коллегии адвокатов. С 2003 по 2007 координировал местное отделение Либерально-демократической партии России, а в 2011 году стал его главой. Резко в гору карьера Сухарева пошла в том же году, когда он избрался в Государственную думу. В федеральном парламенте он заседает до сих пор.
По официальным данным, в 2023 году на Сухарева была оформлена квартира на 146 «квадратов». Всего за 12 месяцев он заработал ₽7,4 млн. На его счетах же лежит сумма в ₽5,2 млн.
«Красный» кандидат Шайнуров является уроженцем села Старо-Балтачево. По первому образованию — юрист-правовед. Первую свою крупную должность он получил в МПП «Вита» — там он работал директором. С конца 90х по 2006 год Шайнуров являлся руководителем коммерческого центра фирмы «Транстэк». Далее до 2010 года будущий чиновник трудился на руководящей должности в филиале РЖД, а с 2010 — был директором питерского филиала «РОСТЭКа».
В политику Шайнуров подался в 2013 году, когда стал полномочным представителем родного региона при президенте России. Был депутатом республиканского Курултая IV созыва. С 2017 года был гендиректором «Башкиравтодора». На выборах мэра Уфы был соперником Ратмира Мавлиева, которому в итоге досталась победа.
У Шайнурова есть жена и четверо детей. В июне 2024 года бизнесмен рассказывал о выпускном дочери-девятиклассницы у себя в соцсетях. В декларации за 2023 год на Шайнурова записаны сразу четыре земельных участка и квартира площадью 42,4 кв. м, а также два нежилых здания и два помещения — их общая площадь составляет 640 кв. м. Состояние кандидата в главы Башкирии — ₽102,8 млн.
Кандидат от «Новых людей» является уроженцем села Дюртюли. Оттуда он ещё в детстве уехал в Нижневартовск. Позже Тимерьянов окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и Институт международного права и экономики им. Грибоедова. Ещё позже — отучился на магистратуре в немецком Бременском университете.
С «нулевых» и вплоть до 2017 года будущий политик работал в разных нефтяных компаниях — TNK-BP, Schlumberger, «Газпром» и «Лукойл». Такая информация указана у кандидата в социальных сетях. На всех перечисленных предприятиях он работал в качестве юриста. Тимерьянов также занимал пост гендиректора юрфирмы «Петродом». Сейчас руководит компанией «Феникс ТСР».
Карьеру в политике начал в 2017 году, когда избирался муниципальным депутатом в московском районе Митино. В 2023 году также избирался в Курултай Башкирии. Впрочем, на обоих голосованиях Тимерьянов потерпел поражение.
Доход за 2023 год семьи кандидата составил ₽47,03 млн. В гараже у Тимерьянова — Skoda Superb и Land Rover Defender. Хранит ₽87,5 млн в более полусотни банков. На Тимерьянова также записан участок площадью 1,1 тысячи «квадратов», три квартиры и ещё три других постройки.
Нынешний руководитель Башкирии родился в деревне Сайраново — в Ишимбайском районе. В школьные годы с семьёй перебрался в Ишимбай. Некоторое время учился на фрезеровщика на местном заводе, позже отслужил в армии и закончил юридический факультет Башгосуниверситета.
После окончания вуза не покинул стены учебного заведения. С 1989 по 2003 годы карьера Хабирова была связана с различными должностями в университете. К концу своей работы в сфере образования был директором Института права БГУ.
Путь в большую политику Хабирова начался в 2003 году, когда он стал главой администрации Муртазы Рахимова — тогдашнего президента Республики Башкортостан. Этот период был связан с двумя громкими скандалами с участием будущего главы республики — сперва его уличили в подделке бюллетеней, позже — в сокрытии имущества. На этом, в 2008 году, работа Хабирова в Башкирии временно прекратилась. Чиновник перебрался в Москву и работал на администрацию Президента РФ вплоть до 2016 года. Известно, что Хабиров был одним из участников крымских событий 2014 года.
В 2017 году Хабиров стал мэром подмосковного Красногорска. Там он собрал вокруг себя многих соратников, впоследствии получивших высокие должности в самой Башкирии после его возвращения на родину.
В семейный бюджет Хабировых за 2023 год прибавилось ₽8,03 млн. Действующий глава региона также имеет две квартиры на 193,2 «квадрата» и гараж площадью 18,9 кв. м. На Хабировых записано сразу 14 банковских счетов, на которых в общей сумме хранится ₽3,5 млн.