mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 11:06

Published 7 октября, 11:06

Modified 7 октября, 11:12

Updated 7 октября, 11:12

Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»

Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»

7 октября 2024, 11:06
Фото: Vk/Радмила Асфандиярова
Радмила Асфандиярова, представляющая Башкирию на конкурсе, госпитализирована с серьезным ушибом, сообщает в понедельник, 7 октября, девушка в социальных сетях.

Радмила, представляющая Башкирию, боролась за звание главной красавицы страны среди 50 участниц со всей России. Но накануне решающего момента в финале «Мисс Россия 2024» её ждало непростое испытание.

— За два дня до финала меня увезли на скорой, я получила серьезный ушиб. Страх, боль, обида. Я пообещала себе — я выйду достойно, с улыбкой на лице и отдам всю свою энергию в финале, — поделилась Радмила.

В активе девушки было три победы за три недели: конкурс национальных костюмов, конкурс талантов и участие в благотворительном проекте. По итогу, Радмила попала в топ-20 конкурса «Мисс Россия 2024», набрав 2301 голос на народном голосовании.

Как стало известно, в конкурсе победила 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

Главная красотка Уфы — официантка, модель и IТшница
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин прилетит в УфуУфимцы завтракают объедкамиНелегал дал взятку в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Больница#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скорая помощь#Конкурс красоты#Травма#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Голосование#Радмила Асфандиярова#Финал конкурса#Валентина Алексеева#Топ-20#Благотворительный проект#Национальные костюмы
Подпишитесь