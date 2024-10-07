Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»

Posted 7 октября, 11:06
Published 7 октября, 11:06
Modified 7 октября, 11:12
Updated 7 октября, 11:12
Радмила, представляющая Башкирию, боролась за звание главной красавицы страны среди 50 участниц со всей России. Но накануне решающего момента в финале «Мисс Россия 2024» её ждало непростое испытание.
— За два дня до финала меня увезли на скорой, я получила серьезный ушиб. Страх, боль, обида. Я пообещала себе — я выйду достойно, с улыбкой на лице и отдам всю свою энергию в финале, — поделилась Радмила.
В активе девушки было три победы за три недели: конкурс национальных костюмов, конкурс талантов и участие в благотворительном проекте. По итогу, Радмила попала в топ-20 конкурса «Мисс Россия 2024», набрав 2301 голос на народном голосовании.
Как стало известно, в конкурсе победила 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.