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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Выбрать название новой аллеи предлагают уфимцам

Выбрать название новой аллеи предлагают уфимцам

30 июня 2024, 11:24
Фото: Ратмир Мавлиев/Vk
Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев у себя в телеграм-канале запустил голосование о названии новой тропы.

Речь идёт о строящемся участке «Уфимского Ожерелья». Он будет соединять сквер им. Даяна Мурзина с территорией Городской больницы №21.

Сделать свой выбор можно по ссылке. Среди предложенных вариантов — «Театральная», «Нур», «Генерала», «Героя», «Генеральская тропа» и «Генерала Мурзина». Лидирует на момент публикации первый вариант, проголосовать успели почти 1400 пользователей.

Фото: Ратмир Мавлиев/Vk

В комментариях сити-менеджер также предложил горожанам поделиться собственными вариантами. Естественно, креативные уфимцы не смогли пройти мимо, не оставив сатирические комментарии.

— Тропа Несбывшихся спортивных надежд — в честь стадиона-заброшки. Тропа Пропавшего забора — и правда, вокруг стадиона его почти не осталось.
— Запах каналюги сначала устраните! Какое там ожерелье…
— Предлагаю сначала в городе порядок навести, а потом названия всяким ожерельями придумывать!

Впрочем, был и ряд серьёзных и интересных предложений.

— Тропа «Лесная» в честь расположения в лесной части города.
— Партизанская Тропа. [Даян Мурзин] же был командиром интернациональной партизанской бригады в Чехословакии…

Горожане также поделились своими мыслями насчёт предложенных градоначальником названий.

— Не надо никаких героев! Потом начнут в лесу памятники ставить воина, вырубая леса. У нас есть парк победы, там и надо делать аллеи и давать им имена героев. А то уже хотят на дворце спорта поставить очередной памятник героям. Пусть вернут туда старые олимпийские кольца!!! А тропу назвать театральный.
— Согласен. Слишком большой уклон уже пошел в сторону «героев и воинов». Все понятно, время такое, но перебарщивать уж тоже не стоит. Город не только воинами и героями живет.
#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Голосование#Уфимское ожерелье#Тропа
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