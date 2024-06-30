Выбрать название новой аллеи предлагают уфимцам

Сделать свой выбор можно по ссылке. Среди предложенных вариантов — «Театральная», «Нур», «Генерала», «Героя», «Генеральская тропа» и «Генерала Мурзина». Лидирует на момент публикации первый вариант, проголосовать успели почти 1400 пользователей.