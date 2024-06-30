Выбрать название новой аллеи предлагают уфимцам

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Речь идёт о строящемся участке «Уфимского Ожерелья». Он будет соединять сквер им. Даяна Мурзина с территорией Городской больницы №21.
Сделать свой выбор можно по ссылке. Среди предложенных вариантов — «Театральная», «Нур», «Генерала», «Героя», «Генеральская тропа» и «Генерала Мурзина». Лидирует на момент публикации первый вариант, проголосовать успели почти 1400 пользователей.
В комментариях сити-менеджер также предложил горожанам поделиться собственными вариантами. Естественно, креативные уфимцы не смогли пройти мимо, не оставив сатирические комментарии.
— Тропа Несбывшихся спортивных надежд — в честь стадиона-заброшки. Тропа Пропавшего забора — и правда, вокруг стадиона его почти не осталось.
— Запах каналюги сначала устраните! Какое там ожерелье…
— Предлагаю сначала в городе порядок навести, а потом названия всяким ожерельями придумывать!
Впрочем, был и ряд серьёзных и интересных предложений.
— Тропа «Лесная» в честь расположения в лесной части города.
— Партизанская Тропа. [Даян Мурзин] же был командиром интернациональной партизанской бригады в Чехословакии…
Горожане также поделились своими мыслями насчёт предложенных градоначальником названий.
— Не надо никаких героев! Потом начнут в лесу памятники ставить воина, вырубая леса. У нас есть парк победы, там и надо делать аллеи и давать им имена героев. А то уже хотят на дворце спорта поставить очередной памятник героям. Пусть вернут туда старые олимпийские кольца!!! А тропу назвать театральный.
— Согласен. Слишком большой уклон уже пошел в сторону «героев и воинов». Все понятно, время такое, но перебарщивать уж тоже не стоит. Город не только воинами и героями живет.