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Живущий полвека в лесу отшельник проголосовал на выборах в Башкирии

Живущий полвека в лесу отшельник проголосовал на выборах в Башкирии

8 сентября 2024, 13:51
Фото: Андрей Иванюта / Telegram
Кинзягул Салимгарев — 92-летний отшельник из Башкирии — проголосовал на выборах главы региона, об этом на своих личных ресурсах в воскресенье, 8 сентября, отчитался глава белорецкой администрации Андрей Иванюта.

Пределы деревни Субхангулово пожилой мужчина не покидал с 1961 года. Сам населённый пункт опустел ещё в те годы — Киньзягул Гимранович на сегодняшний день является единственным его жителем.

Связь с внешним миром дедушка поддерживает через своих родственников. Через них он сообщил о своём желании принять участие в голосовании — напомним, выборы главы региона в Башкирии проходили 6, 7 и 8 сентября. Специально для этого к дому Кинзягула Салимгарева отправили представителей районного избиркома.

Несмотря на полвека, проведённые вдали от цивилизации, обделённым вниманием сельчанина назвать нельзя — так, избирательная комиссия наведывалась к отшельнику в марте 2024 года. Тогда им пришлось преодолевать около 21 км на снегоходе по труднопроходимой местности.

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