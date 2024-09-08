Живущий полвека в лесу отшельник проголосовал на выборах в Башкирии

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Пределы деревни Субхангулово пожилой мужчина не покидал с 1961 года. Сам населённый пункт опустел ещё в те годы — Киньзягул Гимранович на сегодняшний день является единственным его жителем.
Связь с внешним миром дедушка поддерживает через своих родственников. Через них он сообщил о своём желании принять участие в голосовании — напомним, выборы главы региона в Башкирии проходили 6, 7 и 8 сентября. Специально для этого к дому Кинзягула Салимгарева отправили представителей районного избиркома.
Несмотря на полвека, проведённые вдали от цивилизации, обделённым вниманием сельчанина назвать нельзя — так, избирательная комиссия наведывалась к отшельнику в марте 2024 года. Тогда им пришлось преодолевать около 21 км на снегоходе по труднопроходимой местности.