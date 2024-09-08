Живущий полвека в лесу отшельник проголосовал на выборах в Башкирии

Связь с внешним миром дедушка поддерживает через своих родственников. Через них он сообщил о своём желании принять участие в голосовании — напомним, выборы главы региона в Башкирии проходили 6, 7 и 8 сентября. Специально для этого к дому Кинзягула Салимгарева отправили представителей районного избиркома.