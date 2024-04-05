mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Уфимцы могут выбрать территории для благоустройства

Уфимцы могут выбрать территории для благоустройства

5 апреля 2024, 06:01
Фото: mkset.ru
Мэрия Уфы запустила голосование за проекты благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект, набравший самое большое количество голосов, будет реализован в следующем году. В этом году предложено на выбор 18 территорий.

На благоустройство этно-деревни в центре Уфы выделят 12,2 млн рублей
Узнать подробнее

Проект, набравший самое большое количество голосов, будет реализован в следующем году. В этом году предложено на выбор 18 территорий.

Участие принять можно по ссылке. Требуется авторизация через «Госуслуги». Также проголосовать можно на портале нацпроекта «Жилье и городская среда».

#Общество#Уфа#Благоустройство#Голосование
Подпишитесь
Мост через реку по дороге в Нефтекамск смыло паводком
Сегодня, 04:15
Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии
Сегодня, 03:17
Губернатора Мурманской области пырнули ножом
Сегодня, 03:31
В Башкирии решили установить мемориал в память о шахтерах из Приамурья
Вчера, 16:10
Стало известно, из-за чего на дорогах Башкирии стали меньше умирать
Вчера, 15:30
Еще один долг «Башкиравтодора»
Сегодня, 05:22
"