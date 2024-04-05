Уфимцы могут выбрать территории для благоустройства

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Проект, набравший самое большое количество голосов, будет реализован в следующем году. В этом году предложено на выбор 18 территорий.
Проект, набравший самое большое количество голосов, будет реализован в следующем году. В этом году предложено на выбор 18 территорий.
Участие принять можно по ссылке. Требуется авторизация через «Госуслуги». Также проголосовать можно на портале нацпроекта «Жилье и городская среда».