Сертификаты на газификацию получат 284 семьи из Башкирии

Posted 20 декабря 2019, 08:44
Published 20 декабря 2019, 08:44
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
В ведомстве сообщили, что в республике заявки на первые сертификаты уже подготовлены и направлены в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения. Список получателей сертификатов уже утвержден, в него вошли 284 семьи.
Сертификаты можно будет получить уже в этом году в зависимости от места подачи заявления.
В госкомтрансе напоминают, что для оплаты сертификата нужно обратиться в обратиться в ближайшие отделения МФЦ (адреса отделений МФЦ).
Напомним, в 2019 году на выдачу сертификатов выделено 664 млн рублей. 64 млн - в 2019 году, по 200 млн - в последующие три года.