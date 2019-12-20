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Posted 20 декабря 2019, 08:44

Published 20 декабря 2019, 08:44

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Сертификаты на газификацию получат 284 семьи из Башкирии

Сертификаты на газификацию получат 284 семьи из Башкирии

20 декабря 2019, 08:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные озвучены в пресс-службе госкомстроя республики.

В ведомстве сообщили, что в республике заявки на первые сертификаты уже подготовлены и направлены в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения. Список получателей сертификатов уже утвержден, в него вошли 284 семьи.

Сертификаты можно будет получить уже в этом году в зависимости от места подачи заявления.

В госкомтрансе напоминают, что для оплаты сертификата нужно обратиться в обратиться в ближайшие отделения МФЦ (адреса отделений МФЦ).

Напомним, в 2019 году на выдачу сертификатов выделено 664 млн рублей. 64 млн - в 2019 году, по 200 млн - в последующие три года.

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