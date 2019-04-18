Глава «Газпрома» попросил погасить 2,2 млрд рублей долгов Башкирии за газ

Также стороны обсудили вопросы газификации региона. На начало года уровень газификации достиг почти 93%. В первом полугодии планируется завершить сооружение двух межпоселковых газопроводов к уфимскому микрорайону Затон и четырем микрорайонам Нефтекамска, которые активно застраиваются. Одновременно компания проектирует еще четыре межпоселковых газопровода для газификации 23 сельских населенных пунктов в Бурзянском, Мишкинском и Учалинском районах, а также в микрорайоне Радужный в Стерлитамаке.