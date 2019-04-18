Глава «Газпрома» попросил погасить 2,2 млрд рублей долгов Башкирии за газ

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым в Москве обратил внимание на необходимость погашения просроченной задолженности потребителей республики за газ. По состоянию на 1 апреля она составила 2,2 млрд рублей, передает пресс-служба главы.
Также стороны обсудили вопросы газификации региона. На начало года уровень газификации достиг почти 93%. В первом полугодии планируется завершить сооружение двух межпоселковых газопроводов к уфимскому микрорайону Затон и четырем микрорайонам Нефтекамска, которые активно застраиваются. Одновременно компания проектирует еще четыре межпоселковых газопровода для газификации 23 сельских населенных пунктов в Бурзянском, Мишкинском и Учалинском районах, а также в микрорайоне Радужный в Стерлитамаке.
В Башкирии сегодня создано 14 автомобильных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, в том числе четыре – в Уфе. «Газпром» планирует построить еще три станции в Уфе, Нефтекамске и Кармаскалах.
Между Башкирией и «Газпромом» действуют соглашения о сотрудничестве, договор о газификации. Принята программа развития газоснабжения республики до 2021 года. С 2005 по 2018 годы компания инвестировала в газификацию региоона около 4,3 млрд рублей. Построено 29 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 539 км.