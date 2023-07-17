2000 квартир в Башкирии рискуют остаться без газа в холодную зиму: кого это коснется

Напомним, в нынешнем году одной из самых обсуждаемых «жкхшных» проблем стало отключение огромного количества домов в республике, а также в ее столице, от газоснабжения из-за выявленных проблем с вентиляционными каналами и дымоходами в домах. Не так давно мы сообщали о том, что странная история с вентиляционными каналами и дымоходом происходит