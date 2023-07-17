2000 квартир в Башкирии рискуют остаться без газа в холодную зиму: кого это коснется

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
На оперативном совещании в правительстве Башкирии и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова отчиталась о том, что на особом контроле находится восстановление вентиляционных каналов и дымоходов. Сегодня в более чем 13,5 тысяч дегазифицированных (отрезанных от газа — прим.ред.) домов проведены обследование, газ отключен в 2 000 квартир и 90 домах в 8 муниципалитетах Башкирии.
— Дымоходы и вентканалы относятся к общедомовому имуществу, с вытекающими отсюда обязанностями собственников помещений по их содержанию и ремонту. В этом году было сделано исключение и часть бюджетных средств отвлекли от ремонта подъездов и направили в три муниципалитета с самыми сложными ситуациями с ремонтом вентканалов. Это Уфа, Белорецк и Салаватский район, — уточнила и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.
Также и. о. министра заявила, что министерством паспорта готовности муниципалитетов к зиме без подписи представителя Газпрома приниматься не будут. Муниципалитетам необходимо организовать работу и обеспечить своевременное подключение к газоснабжению.
Напомним, в нынешнем году одной из самых обсуждаемых «жкхшных» проблем стало отключение огромного количества домов в республике, а также в ее столице, от газоснабжения из-за выявленных проблем с вентиляционными каналами и дымоходами в домах. Не так давно мы сообщали о том, что странная история с вентиляционными каналами и дымоходом происходит