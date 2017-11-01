Рустэм Хамитов назвал сумму налоговых льгот «Газпром нефтехим Салавату»

- Скажу честно, одно время наши предприятия не были задействованы в цепочке производителей продукции для «Газпрома», особенно машиностроительная часть.В прошлом году заключено почти 300 контрактов машиностроительных предприятий республики с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Объём этих контрактов – 10,5 млрд рублей. Не так много, как нам хотелось бы, но начало положено. Надеюсь, что эта цифра будет прирастать, -сказал глава региона. - Мы, безусловно, благодарны руководству «Газпрома» за сотрудничество с «ОДК – УМПО» в части дальнейшего продвижения очень хорошей, серьёзной машины республиканской разработки – авиадвигателя АЛ-31СТ. Сегодня этот привод газоперекачивающих станций зарекомендовал себя как надёжный, высокоэффективный агрегат. Конечно же, надо продолжать продвижение этого привода в практике «Газпрома».