Рустэм Хамитов назвал сумму налоговых льгот «Газпром нефтехим Салавату»

Сегодня 1 ноября глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на выездном заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром», посвященном деятельности предприятий на территории республики.
Он отметил, что работа структур «Газпрома» и правительства республики находится на «высоком» уровне. Он напомнил, что стороны в 2014 году подписали соглашение, в соответствии с которыми были реализованы крупные проекты.
- Хорошо за эти годы поработал «Газпром нефтехим Салават» с точки зрения реализации инвестиционной программы – большой, крупной, одной из значимых для нашей республики. В проекты, которые реализованы на площадке «Газпром нефтехим Салават», вложено более 70 млрд рублей. Одновременно скажу, что и республика пошла навстречу в этой части и предоставила этому предприятию налоговых льгот на 13,5 млрд рублей. Это тоже немалые деньги. Такая взаимная работа позволила нам в 2014-2016 годах построить хорошие современные производства на «Газпром нефтехим Салават» и получить нужный результат, - сказал Рустэм Хамитов.
Хамитов также подчеркнул, что республика неплохо работает и с другими подразделениями «Газпрома» (ООО«Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»). В последние годы также расширился круг деловых партнеров «Газпрома».
- Скажу честно, одно время наши предприятия не были задействованы в цепочке производителей продукции для «Газпрома», особенно машиностроительная часть.В прошлом году заключено почти 300 контрактов машиностроительных предприятий республики с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Объём этих контрактов – 10,5 млрд рублей. Не так много, как нам хотелось бы, но начало положено. Надеюсь, что эта цифра будет прирастать, -сказал глава региона. - Мы, безусловно, благодарны руководству «Газпрома» за сотрудничество с «ОДК – УМПО» в части дальнейшего продвижения очень хорошей, серьёзной машины республиканской разработки – авиадвигателя АЛ-31СТ. Сегодня этот привод газоперекачивающих станций зарекомендовал себя как надёжный, высокоэффективный агрегат. Конечно же, надо продолжать продвижение этого привода в практике «Газпрома».