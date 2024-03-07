Уфимскому предприятию разрешили не публиковать отчетность

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Предприятие «Газпром распределение Уфа» попало в список компаний, которым разрешили не публиковать отчетность. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, фирма сможет «самостоятельно определять объем и состав раскрываемой информации».
В указе также значатся и другие структуры Газпрома из регионов страны. Всего в данный момент там числятся 94 компании. Документ вступил в силу со дня его подписания, 5 марта.