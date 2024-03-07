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Published Сегодня, 03:50

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Updated Сегодня, 03:52

Путин освободил «Газпром газораспределение Уфы» от публикации отчетов

Уфимскому предприятию разрешили не публиковать отчетность

7 марта 2024, 03:50

Путин освободил «Газпром газораспределение Уфы» от публикации отчетов

В перечень попали также несколько еще десятков компаний.

Предприятие «Газпром распределение Уфа» попало в список компаний, которым разрешили не публиковать отчетность. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, фирма сможет «самостоятельно определять объем и состав раскрываемой информации».

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В указе также значатся и другие структуры Газпрома из регионов страны. Всего в данный момент там числятся 94 компании. Документ вступил в силу со дня его подписания, 5 марта.

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#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Газпром
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