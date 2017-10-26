«Газпром» заинтересован в развитии рынка газомоторного топлива в Башкирии

Алексей Миллер упомянул в беседе, что в 2005–2016 годах «Газпром» уже успел инвестировать в газификацию республики 3,8 млрд рублей, было построено в общей сложности 25 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 483 км. Таким образом на сегодняшний день уровень газификации в Башкирии достиг 91 процента, в то время, как в целом по России он составляет 67,2 процента.