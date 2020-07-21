Власти Уфы назвали дома, где планируют отключить газоснабжение

Posted 21 июля 2020, 09:26
Published 21 июля 2020, 09:26
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
По информации директора филиала ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» Ильфира Мулюкова, в республике существуют проблемы с безопасной эксплуатацией газового оборудования. Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы сегодня, 21 июля.
По словам Мулюкова, из 4590 многоквартирных домов у 640 нет договоров на техническое обслуживание газового оборудования, больше всего проблем в тех многоэтажках, где жители выбрали непосредственный способ управления.
Письма об отключении в такие дома уже направлены, а также туда, где есть газовые сети с истекшим сроком эксплуатации – 3725 таких объектов или 81% от жилищного фонда. Чтобы газ функционировал, нужно пройти диагностику и получить положительное заключение.
Выступающий отметил, что в июле ведется активная работа по отключению домов, в которых нет договоров на обслуживание и положительных результатов. Всего планируется отключить 434 жилых дома.