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Posted 21 июля 2020, 09:26

Published 21 июля 2020, 09:26

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Власти Уфы назвали дома, где планируют отключить газоснабжение

Власти Уфы назвали дома, где планируют отключить газоснабжение

21 июля 2020, 09:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В столице Башкирии возникли проблемы с обслуживанием газового оборудования.

По информации директора филиала ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» Ильфира Мулюкова, в республике существуют проблемы с безопасной эксплуатацией газового оборудования. Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы сегодня, 21 июля.

По словам Мулюкова, из 4590 многоквартирных домов у 640 нет договоров на техническое обслуживание газового оборудования, больше всего проблем в тех многоэтажках, где жители выбрали непосредственный способ управления.

Письма об отключении в такие дома уже направлены, а также туда, где есть газовые сети с истекшим сроком эксплуатации – 3725 таких объектов или 81% от жилищного фонда. Чтобы газ функционировал, нужно пройти диагностику и получить положительное заключение.

Выступающий отметил, что в июле ведется активная работа по отключению домов, в которых нет договоров на обслуживание и положительных результатов. Всего планируется отключить 434 жилых дома.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Газпром
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