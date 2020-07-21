Власти Уфы назвали дома, где планируют отключить газоснабжение

Письма об отключении в такие дома уже направлены, а также туда, где есть газовые сети с истекшим сроком эксплуатации – 3725 таких объектов или 81% от жилищного фонда. Чтобы газ функционировал, нужно пройти диагностику и получить положительное заключение.