В Уфе предложили создать организацию для удешевления газового обслуживания

- У нас предыдущий договор с компанией «Газпром Газораспределение Уфа» был заключен на три года в 2016 году. В этом году они прислали нам новый договор, но мы пока воздержались от его заключения и составили свой протокол разногласий. Основные претензии связаны в повышением цены, а также с тем, что представители ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» решили теперь переложить большую часть ответственности за обслуживаемое ими оборудование на управляющие компании. Предложение о создании новой организации, которая занялась бы техобслуживанием ВДГО, лично мне кажется очень своевременным, - рассказал Медиакорсети начальник инженерного отдела Управления жилищного хозяйства Калининского района Уфы Ильдар Гильмутдинов. - Здоровая конкуренция всегда приносит пользу. Она повлияет положительно и на ценовую политику и на качество оказываемых услуг. Тем более, что специалисты ООО «Газ-сервис» действительно имеют достаточную квалификацию и опыт для того, чтобы взять на себя эти обязанности.