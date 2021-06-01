Газовый гигант: на базе «Газпром нефтехим Салават» создают газохимический кластер

Posted 1 июня 2021, 13:39
Published 1 июня 2021, 13:39
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал не только о заключении беспрецедентного контракта между «Газпромом» и «РусГазДобычей» на поставку 28 млрд кубометров газа, но и анонсировал создание нового большого газохимического кластера на базе предприятия «Газпром нефтехим Салават».
— Есть шанс очень серьезный на то, чтобы создать новое предприятие по более глубокой переработке газа. То, чем мы занимаемся на протяжении двух с половиной лет, и есть такое ощущение у нас, что мы потихоньку выходим на финишную прямую,сказал Радий Хабиров.
Как ранее сообщал телеграм-канал «Газ-Батюшка», «Газпром нефтехим Салават» передан в доверительное управление компании «РусГазДобыча». Единым исполнителем комплекса, который будет отвечать за его развитие, станет дочерняя компания «РусГазДобычи» — «РГД Переработка Салават». Соответствующий договор был подписан 21 мая, а руководителем предприятия стал член совета директоров научно-исследовательского проектного института нефти и газа «ПЕТОН» Олег Поляков — уроженец Туймазов, создатель башкирской сети медицинских лабораторий «Медиалаб».
Кроме того, с «Газпромом» подписан очень крупный контракт по поставке на предприятие 28 млрд кубометров газа. По мнению аналитиков, это означает, что из Салавата в ближайшие 15-20 лет пойдут большие поставки газохимии на Урал, в Зауралье, Сибирь, восточную часть России и Среднюю Азию.
В пресс-службе главы Башкирии отметили, что «появление крупных промышленных производств в республике оценивается как событие позитивное, поскольку их запуск придает мощный импульс развитию промышленности». Подробности реализации проекта ООО «Газпром нефтехим Салават» будут известны позднее. Однако уже сейчас можно предположить, что в случае реализации планов кластер может стать не просто крупнейшим предприятием в отрасли, но и крупнейшим налогоплательщиком Башкирии.
Глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «Газ. Нефть. Технологии» соглашение между «Газпромом» и «Газпром нефтехим Салават» назвал историческим.
— Это открывает уникальную возможность создать новое предприятие по глубокой переработке газа <…>. Мне кажется, это и есть будущее нашей экономики.
Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что у кластера в Салавате неплохие перспективы, учитывая, что актуальность газа для постсоветского пространства в ближайшие 10-15 лет не вызывает сомнений:
— Инициатива вписывается в стратегию агломерационного развития России, согласно которой будет 15-20 агломераций с ускоренным развитием, а остальные регионы и локации будут фактически деградировать. Безусловно, последнее Башкирии не грозит, и есть перспективы устойчивого развития, однако перспективы прорывного развития во многом зависят от мировой конъюнктуры и геополитических факторов. А там больше напряжения и рисков, чем перспектив. Эта ситуация характерна для всей страны, а не только нашей республики.
По мнению экономиста Всеволода Спивака, имеющейся информации пока недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы:
— Естественно, когда создаются крупные предприятия на территории нашего региона, это хорошо. Это увеличит и занятость населения, и доходы населения, и поступления в бюджет. 28 млрд кубометров газа — это очень много. Если их будут здесь перерабатывать, это позитивно скажется на экономике региона. Как это скажется на экологии? Зависит от того, какое там будет производство. При этом отмечу, что значительная часть таких запланированных проектов, к сожалению, так и остается нереализованной.
Аналитики также подчеркивают, что новые совместные проекты «Газпрома» и «РусГазДобычи» очень важны для российской газовой отрасли. Так, председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Тамара Канделаки надеется, что политические и экологические риски, имеющие вес на европейском рынке (предпочтение отдается возобновляемым источникам энергии и вторичной переработке сырья), не смогут серьезно навредить проекту:
— Строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге и создание на базе ООО «Газпром нефтехим Салават» большого газохимического кластера — это хорошие и значимые проекты для всего сектора российской нефтегазохимии. Кроме того, именно они способны защитить «Газпром» от риска сокращения экспорта газа.
Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев считает, что сейчас в России назрела необходимость развивать собственную нефтегазохимическую отрасль, чтобы избежать зависимости от внешних сырьевых рынков, заместить импорт и нарастить экспорт:
— По всей видимости, комплекс в Усть-Луге будет ориентирован в западном направлении <…>. Газохимический кластер в Салавате, видимо, в большей степени будет рассчитан на внутренний рынок. Во всяком случае об этом говорит логика географического размещения проектов.
По его мнению, смена контроля над производством в Башкирии выглядит также логично:
— «Газпром» контролирует ресурсное обеспечение, а развитие перерабатывающих производств лучше передать тем, кто этим занимается. РГД будет развивать оба проекта комплексно, оптимизируя управление и логистику, разделяя потоки и избегая конкуренции между ними.
Отметим, что ранее «РусГазДобыча» входила в зону интересов предпринимателя Аркадия Ротенберга. В 2016 году он вместе с партнером по бизнесу Артемом Оболенским учредил ООО «Национальная газовая группа», которая стала управляющей компанией для «РусГазДобычи» — ныне партнера «Газпрома». Сейчас представители Аркадия Ротенберга подчеркивают, что бизнесмен не имеет отношения к «РусГазДобыче».
Напомним, «РусГазДобыча» совместно с «Газпромом» в настоящее время занимается строительством еще одного комплекса по транспортировке и переработке газа в Усть-Луге (Ленинградская область) стоимостью 2,4 трлн рублей. Это проект-долгострой, который планировали реализовать еще в 2004 году. СМИ уточняют, что на предприятии, которое может стать одним из крупнейших в мировой отрасли, будут заниматься переработкой сырьевого газа и разделением его на пропан, бутан и пентан-гексановую фракцию, а также будут производить этан. Оператором всего комплекса выступает «Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи».