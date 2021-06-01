Газовый гигант: на базе «Газпром нефтехим Салават» создают газохимический кластер

— Естественно, когда создаются крупные предприятия на территории нашего региона, это хорошо. Это увеличит и занятость населения, и доходы населения, и поступления в бюджет. 28 млрд кубометров газа — это очень много. Если их будут здесь перерабатывать, это позитивно скажется на экономике региона. Как это скажется на экологии? Зависит от того, какое там будет производство. При этом отмечу, что значительная часть таких запланированных проектов, к сожалению, так и остается нереализованной.