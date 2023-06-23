В Башкирии к 2025 году планируют обновить 12 газораспределительных станций

На территории Башкортостана за 2021–2025 годы планируется модернизация и реконструкция 12 объектов газоснабжения, обслуживающих 30 районов республики. В процессе эксперты столкнулись с трудностями, связанными с карстовыми проявлениями, которые распространены по всей республике, что делает Башкирию одной из самых закарстованных территорий в стране.