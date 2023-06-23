В Башкирии к 2025 году планируют обновить 12 газораспределительных станций

Posted 23 июня 11:42
Published 23 июня 11:42
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
На территории Башкортостана за 2021–2025 годы планируется модернизация и реконструкция 12 объектов газоснабжения, обслуживающих 30 районов республики. В процессе эксперты столкнулись с трудностями, связанными с карстовыми проявлениями, которые распространены по всей республике, что делает Башкирию одной из самых закарстованных территорий в стране.
Карстовые проявления — один из самых распространённых геологических рисков, усложняющих строительство и последующую эксплуатацию газотранспортной системы. В районе распространения карстовых провалов оказалась площадка газопровода и ГРС «Русский Юрмаш», считающаяся рекордсменом по преодолению данной проблемы. Это сделало важным предусмотрение в проекте всех возможных воздействий на трубу.
Несмотря на это, волноваться раньше времени не стоит: в проведённых расчётах учитывается весь спектр нагрузок на трубопровод при строительстве и эксплуатации.