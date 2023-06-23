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Posted 23 июня 11:42

Published 23 июня 11:42

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

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В Башкирии к 2025 году планируют обновить 12 газораспределительных станций

23 июня 2023, 11:42
Фото: pravdaurfo.ru
Владимир Путин поручил выполнить план по газоснабжению регионов России. Все работы планируется закончить к 2025 согласно пятилетней программе Газпрома. За этот период должно быть выполнено строительство более 24 тыс. км газопроводов, подключение более 3 тыс. котельных и промышленных предприятий.

На территории Башкортостана за 2021–2025 годы планируется модернизация и реконструкция 12 объектов газоснабжения, обслуживающих 30 районов республики. В процессе эксперты столкнулись с трудностями, связанными с карстовыми проявлениями, которые распространены по всей республике, что делает Башкирию одной из самых закарстованных территорий в стране.

Карстовые проявления — один из самых распространённых геологических рисков, усложняющих строительство и последующую эксплуатацию газотранспортной системы. В районе распространения карстовых провалов оказалась площадка газопровода и ГРС «Русский Юрмаш», считающаяся рекордсменом по преодолению данной проблемы. Это сделало важным предусмотрение в проекте всех возможных воздействий на трубу.

Несмотря на это, волноваться раньше времени не стоит: в проведённых расчётах учитывается весь спектр нагрузок на трубопровод при строительстве и эксплуатации.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Газпром#Касается каждого
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