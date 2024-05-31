В Уфе хотят еще повысить цены на проезд

Напомним, что со следующего понедельника, 3 июня, стоимость проезда на автобусах ГУП «Башавтотранс» возрастет до ₽41 при оплате картой и наличными и до ₽34 при использовании карты «Алга» на некоторых маршрутах. В минтрансе данную меру назвали вынужденной, однако, это не помогло властям избежать критики.