В Уфе хотят еще повысить цены на проезд

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Согласно выдвинутой комитетом инициативе, стоимость проезда на пассажирском электротранспорте предлагается увеличить до ₽35 вместо нынешних ₽30 при оплате банковскими картами и наличными деньгами.
Стоимость проезда при оплате пассажирской картой «Алга» предлагается увеличить на ₽6 — ₽31 вместо нынешних ₽24.
Повышение цен может затронуть и льготные категории граждан. Стоимость проезда для льготников предлагают увеличить до ₽18 (вместо нынешних ₽15). Стоимость проезда багажа специалисты комитета оценили в ₽22.
Напомним, что со следующего понедельника, 3 июня, стоимость проезда на автобусах ГУП «Башавтотранс» возрастет до ₽41 при оплате картой и наличными и до ₽34 при использовании карты «Алга» на некоторых маршрутах. В минтрансе данную меру назвали вынужденной, однако, это не помогло властям избежать критики.