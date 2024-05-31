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В Уфе хотят еще повысить цены на проезд

В Уфе хотят еще повысить цены на проезд

31 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI
На этот раз власти задумались о том, чтобы изменить цены на проезд на трамваях и троллейбусах. Проект постановления опубликован на сайте регионального Госкомитета по тарифам.

Согласно выдвинутой комитетом инициативе, стоимость проезда на пассажирском электротранспорте предлагается увеличить до ₽35 вместо нынешних ₽30 при оплате банковскими картами и наличными деньгами.

Стоимость проезда при оплате пассажирской картой «Алга» предлагается увеличить на ₽6 — ₽31 вместо нынешних ₽24.

Повышение цен может затронуть и льготные категории граждан. Стоимость проезда для льготников предлагают увеличить до ₽18 (вместо нынешних ₽15). Стоимость проезда багажа специалисты комитета оценили в ₽22.

Напомним, что со следующего понедельника, 3 июня, стоимость проезда на автобусах ГУП «Башавтотранс» возрастет до ₽41 при оплате картой и наличными и до ₽34 при использовании карты «Алга» на некоторых маршрутах. В минтрансе данную меру назвали вынужденной, однако, это не помогло властям избежать критики.

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