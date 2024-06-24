В Уфе подняли цену на транспорт

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Уфе утвердили стоимость проезда на водном транспорте по маршрутам внутри города. Стоимость проезда в зависимости от маршрута будет варьироваться. Воспользоваться им по сниженной стоимости смогут льготные категории граждан и несовершеннолетние в возрасте от пяти до десяти лет.
Так, дороже всего обойдется поезда на водном транспорте в рамках маршрута «Зеленый Мыс — Сипайлово» (Тужиловка). За неё придется отдать 85 руб. при оплате банковской картой и наличными и 80 по транспортной карте «Алга». Льготникам и детям поездка обойдется в 49 руб. (44 руб. по «Алге»). Подробнее узнать о стоимости проезда по другим маршрутам можно здесь.
Напомним, ранее в Уфе изменилась стоимость проезда на общественном транспорте. Стоимость поездки на автобусах «Башавтотранс» в одну сторону без транспортной карты после повышения цен составила 41 ₽. Вскоре после этого о повышении цен на 45 руб. за поездку заявили другие перевозчики.