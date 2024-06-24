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Updated Сегодня, 09:23

В Уфе подняли цену на транспорт

В Уфе подняли цену на транспорт

24 июня 2024, 09:17
Фото: 1MI
Стоимость поездки составит до 85 рублей. Соответствующее постановление за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте администрации города.
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Дети

В Уфе утвердили стоимость проезда на водном транспорте по маршрутам внутри города. Стоимость проезда в зависимости от маршрута будет варьироваться. Воспользоваться им по сниженной стоимости смогут льготные категории граждан и несовершеннолетние в возрасте от пяти до десяти лет.

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Так, дороже всего обойдется поезда на водном транспорте в рамках маршрута «Зеленый Мыс — Сипайлово» (Тужиловка). За неё придется отдать 85 руб. при оплате банковской картой и наличными и 80 по транспортной карте «Алга». Льготникам и детям поездка обойдется в 49 руб. (44 руб. по «Алге»). Подробнее узнать о стоимости проезда по другим маршрутам можно здесь.

Напомним, ранее в Уфе изменилась стоимость проезда на общественном транспорте. Стоимость поездки на автобусах «Башавтотранс» в одну сторону без транспортной карты после повышения цен составила 41 ₽. Вскоре после этого о повышении цен на 45 руб. за поездку заявили другие перевозчики.

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