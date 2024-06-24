В Уфе подняли цену на транспорт

Так, дороже всего обойдется поезда на водном транспорте в рамках маршрута «Зеленый Мыс — Сипайлово» (Тужиловка). За неё придется отдать 85 руб. при оплате банковской картой и наличными и 80 по транспортной карте «Алга». Льготникам и детям поездка обойдется в 49 руб. (44 руб. по «Алге»). Подробнее узнать о стоимости проезда по другим маршрутам можно здесь.