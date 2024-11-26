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Административные правонарушения

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2024
Таксистов-нелегалов поймали в Уфе
26 ноября, 13:09
На повестке Курултая: деньги, курорты, алкоголь
13 ноября, 18:53
Хозяин «Смешных цен» получил несмешной штраф за нелегала
23 октября, 11:49
В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах
20 октября, 15:05
Видео. Нелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии
3 октября, 08:22
Штрафы за парковку вводят в Башкирии
24 сентября, 15:10
Детские лагеря Уфы — разруха и грязь
5 сентября, 07:23
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
Молодые хайпожоры из Уфы извинились на камеру
Задержанных доставили в отдел полиции № 6 УМВД России по Уфе, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
20 мая, 12:07
2023
На рэпера из Уфы Моргенштерна вновь завели административное дело
Предположительно, признанный иноагентом музыкант не отчитывался о своих доходах и расходах, сообщает Mash.
18 октября 2023, 10:56
«Требовал»: уфимец напугал пассажиров самолета прямо во время полета
25 сентября 2023, 11:23

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