Хозяин «Смешных цен» получил несмешной штраф за нелегала

Posted 23 октября, 11:49
Published 23 октября, 11:49
Modified 23 октября, 12:01
Updated 23 октября, 12:01
Как стало известно, в июне 2024 года мужчина решил взять на работу продавца-кассира из Азербайджана, однако не позаботился о необходимых документах. Как оказалось, привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности без соответствующего патента обернулось крупным штрафом.
Согласно материалам дела, гражданин Азербайджана, работал с покупателями и занимался расчетами как наличными, так и безналичными средствами. Проблема заключалась в том, что у него не было разрешения на такую деятельность — работа по специальности не была указана в его разрешении на работу.
Это обстоятельство стало основанием для привлечения предпринимателя к ответственности по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогу, Кушнаренковский районный суд признал владельца магазина «Смешных цен» виновным и наложил на него штраф в размере 125 000 рублей.