mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 11:49

Published 23 октября, 11:49

Modified 23 октября, 12:01

Updated 23 октября, 12:01

В Башкирии бизнесмен нарушил миграционное законодательство

Хозяин «Смешных цен» получил несмешной штраф за нелегала

23 октября 2024, 11:49
Фото: 1MI

В Башкирии бизнесмен нарушил миграционное законодательство

В Кушнаренковском районе индивидуальный предприниматель, попал в неприятную историю с законом, сообщает в среду, 23 октября, пресс-служба судов Республики.

Как стало известно, в июне 2024 года мужчина решил взять на работу продавца-кассира из Азербайджана, однако не позаботился о необходимых документах. Как оказалось, привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности без соответствующего патента обернулось крупным штрафом.

Согласно материалам дела, гражданин Азербайджана, работал с покупателями и занимался расчетами как наличными, так и безналичными средствами. Проблема заключалась в том, что у него не было разрешения на такую деятельность — работа по специальности не была указана в его разрешении на работу.

Это обстоятельство стало основанием для привлечения предпринимателя к ответственности по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогу, Кушнаренковский районный суд признал владельца магазина «Смешных цен» виновным и наложил на него штраф в размере 125 000 рублей.

Как ранее сообщал Mkset, уфимскому бизнесмену пришлось оплатить депортацию своего сотрудника.

Нелегал вышел боком уфимскому бизнесмену
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии взлетели цены на продуктыСуд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонииЗачем все срочно едут в Уфу
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Кушнаренковский район#Правонарушения#Белебей#Административные правонарушения#Мелеуз#Штраф#Азербайджан#Бизнесмен#Депортация#Трудовая деятельность#Патент#Нелегальная работа#Владелец магазина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика