В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах

Posted 20 октября, 15:05
Published 20 октября, 15:05
Modified 20 октября, 15:07
Updated 20 октября, 15:07
Напомним, ранее резонанс получил ролик с покатушками весёлой компании уфимцев на «Мустангах». Впрочем, популярность гонщики получили явно не ту, которой хотели — многих горожан возмутили многочисленные факты нарушения ПДД, зафиксированные самими — как их окрестили пользователи — «мажорами».
У всех подобных историй, как правило, конец довольно предсказуем — если ролик «выстреливает», автора быстро находят правоохранители, благодаря автора за облегчение их работы. О таких случаях ГАИ обычно с гордостью отчитывается на собственных ресурсах. Так было, например, с ночными гонщиками, запускавшими в феврале 2024 года фейерверки из окна иномарки.
В этот раз, однако, долгожданного релиза о задержании нарушителей уфимцы так и не получили. Не исключительно, что в этот раз стражи порядка попросту тихо выполнили свою работу. Так или иначе, граждане с активной позицией, кажется, успели сделать собственные выводы.
— Мы читаем новости как доблестное ГАИ находит нарушителей, выложивших в сеть свое «хайповое» видео <…> Молодцы. Оперативно. А вот, что там с нашими «друзьями» на иномарках, которые гоняли по Проспекту и дрифтили на парковке Гостинного двора? А ничего <…> То есть одним можно, а другим нет? — пишет Telegram-канал «Честный репортаж».
Ранее Mkset сообщал о том, что сотрудники уфимской Госавтоинспекции в ходе «пятничных» рейдов поймали более полусотни нетрезвых автолюбителей. Очередные рейды «гаишников» закончились более 1,5 тысячей административных протоколов и тремя уголовными делами.