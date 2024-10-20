mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 15:05

Published 20 октября, 15:05

Modified 20 октября, 15:07

Updated 20 октября, 15:07

В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах

В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах

20 октября 2024, 15:05
Фото: 1MI
По крайней мере, к таким выводам приходят пользователи соцсетей — ГАИ города спустя неделю так и не отчиталось о поимке правонарушителей, «прославившихся» в соцсетях своими «понтами».

Напомним, ранее резонанс получил ролик с покатушками весёлой компании уфимцев на «Мустангах». Впрочем, популярность гонщики получили явно не ту, которой хотели — многих горожан возмутили многочисленные факты нарушения ПДД, зафиксированные самими — как их окрестили пользователи — «мажорами».

Уфимские «мажоры» понтуются в Сети
Узнать подробнее

У всех подобных историй, как правило, конец довольно предсказуем — если ролик «выстреливает», автора быстро находят правоохранители, благодаря автора за облегчение их работы. О таких случаях ГАИ обычно с гордостью отчитывается на собственных ресурсах. Так было, например, с ночными гонщиками, запускавшими в феврале 2024 года фейерверки из окна иномарки.

В этот раз, однако, долгожданного релиза о задержании нарушителей уфимцы так и не получили. Не исключительно, что в этот раз стражи порядка попросту тихо выполнили свою работу. Так или иначе, граждане с активной позицией, кажется, успели сделать собственные выводы.

— Мы читаем новости как доблестное ГАИ находит нарушителей, выложивших в сеть свое «хайповое» видео <…> Молодцы. Оперативно. А вот, что там с нашими «друзьями» на иномарках, которые гоняли по Проспекту и дрифтили на парковке Гостинного двора? А ничего <…> То есть одним можно, а другим нет? — пишет Telegram-канал «Честный репортаж».
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что сотрудники уфимской Госавтоинспекции в ходе «пятничных» рейдов поймали более полусотни нетрезвых автолюбителей. Очередные рейды «гаишников» закончились более 1,5 тысячей административных протоколов и тремя уголовными делами.

Читайте также:
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в УфеУфимские «мажоры» понтуются в СетиПьяные водители пополнили бюджет Башкирии
#Уфа#Стерлитамак#ГИБДД#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Дрифт#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика