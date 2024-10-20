В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах

В этот раз, однако, долгожданного релиза о задержании нарушителей уфимцы так и не получили. Не исключительно, что в этот раз стражи порядка попросту тихо выполнили свою работу. Так или иначе, граждане с активной позицией, кажется, успели сделать собственные выводы.