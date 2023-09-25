«Требовал»: уфимец напугал пассажиров самолета прямо во время полета

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Как сообщает пресс-служба МВД по Уфе, в субботу, 23 сентября, около 22:00 в дежурную часть поступил вызов, сообщающий о необходимости привлечения сил правоохранительных органов для помощи экипажу воздушного судно, прибывшего в столицу Башкирии из Санкт-Петербурга. Прибывшим на место полицейским бортпроводники рассказали о неподобающем поведении пассажира. По их словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении полёта самовольно передвигался по борту самолёта, пересаживаясь с места на место, проявлял агрессию и оскорблял как бортпроводников, так и других пассажиров. Помимо этого, он также требовал, чтобы ему предоставили алкогольные напитки, а замечания в свою сторону игнорировал.
Стражи порядка задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть, где на него были составлены соответствующие протоколы по статье 20.21 и 11.17. части 6 кодекса об административных правонарушениях России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Башинформ».
Также отмечается, что остальные пассажиры воздушного судна были вынуждены после посадки ожидать прибытия полицейских.
Ранее Mkset сообщал, что в прошлый понедельник, 18 сентября, во время рейса Уфа — Москва (Шереметьево) произошёл инцидент с самолётом.