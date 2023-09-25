«Требовал»: уфимец напугал пассажиров самолета прямо во время полета

Как сообщает пресс-служба МВД по Уфе, в субботу, 23 сентября, около 22:00 в дежурную часть поступил вызов, сообщающий о необходимости привлечения сил правоохранительных органов для помощи экипажу воздушного судно, прибывшего в столицу Башкирии из Санкт-Петербурга. Прибывшим на место полицейским бортпроводники рассказали о неподобающем поведении пассажира. По их словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении полёта самовольно передвигался по борту самолёта, пересаживаясь с места на место, проявлял агрессию и оскорблял как бортпроводников, так и других пассажиров. Помимо этого, он также требовал, чтобы ему предоставили алкогольные напитки, а замечания в свою сторону игнорировал.