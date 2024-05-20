Молодые хайпожоры из Уфы извинились на камеру

Водитель автомобиля принес свои извинения и заявил, что не знал о намерениях своих друзей [забраться на крышу автомобиля во время движения] ввиду того, что «был за рулём и следил за дорогой». Также один их пассажиров заявил, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.