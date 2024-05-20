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В Уфе задержали парней, забравшихся на крышу автомобиля ради контента

Молодые хайпожоры из Уфы извинились на камеру

20 мая 2024, 12:07

В Уфе задержали парней, забравшихся на крышу автомобиля ради контента

Задержанных доставили в отдел полиции № 6 УМВД России по Уфе, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В Уфе задержали группу молодых людей, забравшихся на крышу движущегося автомобиля. Пассажиров, выполнявших опасные трюки, привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водителя же привлекли к административной ответственности в соответствии со статьями 12.23, 12.6, 12.19, 12.14, 12.37 КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Водитель автомобиля принес свои извинения и заявил, что не знал о намерениях своих друзей [забраться на крышу автомобиля во время движения] ввиду того, что «был за рулём и следил за дорогой». Также один их пассажиров заявил, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Ирина Волк/ Telegram

Кроме того, в числе пассажиров был один несовершеннолетний. Его маму привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своего ребенка.

Отмечается, что все находившиеся в салоне автомобиля являются студентами местных колледжей.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Утром субботы, 18 мая, молодые люди двигались по проспекту на отечественной легковушке и привлекли внимание других участников дорожного движения своим неоднозначным поведением. Парни забрались на крышу авто, снимали себя на телефон, открывали двери и совершали другие действия, которые могли привести к непоправимым последствиям.

Видео: BashDTP/ Telegram

Также ранее к ответственности были привлечены водитель и пассажирки легкового автомобиля ВАЗ. Девушки высовывались из окон по пояс и активно жестикулировали.

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