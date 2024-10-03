Нелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии

При проверке документов инспекторы обнаружили, что у водителя нет необходимой категории D. Это не единственное нарушение: в ходе проверки было выявлено ещё три административных правонарушения. В результате, на мужчину составили несколько протоколов, включая один за управление транспортным средством без соответствующих прав.