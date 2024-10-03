Нелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии

Posted 3 октября, 08:22
Published 3 октября, 08:22
Modified 3 октября, 09:33
Updated 3 октября, 09:33
В Дюртюлинском районе, на 1230 км федеральной трассы М-7 «Волга», сотрудники Госавтоинспекции провели операцию под названием «Автобус». Их внимание привлёк автобус марки «Мерседес», в котором находились семь пассажиров. Однако, как выяснилось, за рулём сидел 44-летний гражданин ближнего зарубежья, не имеющий права управлять пассажирским транспортом.
При проверке документов инспекторы обнаружили, что у водителя нет необходимой категории D. Это не единственное нарушение: в ходе проверки было выявлено ещё три административных правонарушения. В результате, на мужчину составили несколько протоколов, включая один за управление транспортным средством без соответствующих прав.
Автобус был помещён на штрафстоянку, а пассажиры, к счастью, остались в безопасности.