На рэпера из Уфы Моргенштерна вновь завели административное дело

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
На Моргенштерна завели административное дело. Точная причина в настоящий момент неизвестна, однако, предположительно, это связано с тем, что он не отчитался о своих доходах и расходах, что необходимо делать всем, кому присвоен статус иностранного агента.
Примечательно, что это уже второе административное дело в отношении музыканта — ранее ему светил грозил штраф в 500 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента на постах в социальных сетях. Позднее рэпер отреагировал на штраф за отсутствие плашки и подал ответный иск в Замоскворецкий суд.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.