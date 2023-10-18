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Published Сегодня, 10:56

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На рэпера из Уфы Моргенштерна вновь завели административное дело

На рэпера из Уфы Моргенштерна вновь завели административное дело

18 октября 2023, 10:56
Фото: MORGENSHTERN// VK.com
Предположительно, признанный иноагентом музыкант не отчитывался о своих доходах и расходах, сообщает Mash.

На Моргенштерна завели административное дело. Точная причина в настоящий момент неизвестна, однако, предположительно, это связано с тем, что он не отчитался о своих доходах и расходах, что необходимо делать всем, кому присвоен статус иностранного агента.

Примечательно, что это уже второе административное дело в отношении музыканта — ранее ему светил грозил штраф в 500 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента на постах в социальных сетях. Позднее рэпер отреагировал на штраф за отсутствие плашки и подал ответный иск в Замоскворецкий суд.

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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#Общество#Культура#Суд#Решение суда#Азамат Нухов#Административные правонарушения
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