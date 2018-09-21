ВКонтакте проведёт хакатон с призовым фондом 1,5 миллиона рублей

ВКонтакте начал приём заявок на один из крупнейших хакатонов в России — VK Hackathon, до 19 октября. В этом году участие в мероприятии смогут принять 400 разработчиков из 120 команд. Программисты, дизайнеры, менеджеры и другие специалисты за 40 часов решат задачи в шести направлениях: культура, медиа, образование, благотворительность, технологии и городская среда.