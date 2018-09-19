ВКонтакте впервые представляет оффлайн-оплату VK Pay в Москве

На выставке «Покрас Лампас. \ Жизнь \ одного художника. Вход свободный.» ВКонтакте впервые протестирует офлайн-оплату через VK Pay в Москве. На территории выставки есть fashion-студия, где была представлена новая коллекция POKRAS LAMPAS official. Посетители выставки первыми могут увидеть и приобрести авторские футболки, худи, кроп-топы или открытки с автографом художника прямо на выставке. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код товара и подтвердить перевод в приложении ВКонтакте.