ВКонтакте впервые представляет оффлайн-оплату VK Pay в Москве
В том числе социальная сеть помогает купить вещи из новой коллекции POKRAS LAMPAS official.
На выставке «Покрас Лампас. \ Жизнь \ одного художника. Вход свободный.» ВКонтакте впервые протестирует офлайн-оплату через VK Pay в Москве. На территории выставки есть fashion-студия, где была представлена новая коллекция POKRAS LAMPAS official. Посетители выставки первыми могут увидеть и приобрести авторские футболки, худи, кроп-топы или открытки с автографом художника прямо на выставке. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код товара и подтвердить перевод в приложении ВКонтакте.
Посетители Нового Манежа станут не просто свидетелями живого процесса творчества, а его полноценными участниками. Традиционная академичность Нового Манежа трансформируется в экспериментальное пространство современного художника, являя собой непрерывный перфоманс
Выставка пройдёт до 27 сентября в Новом Манеже (Москва, Георгиевский переулок, 3/3). Вход свободный.