Вконтакте появилась платформа подкастов

Пользователи Вконтакте могут слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться с друзьями прямой ссылкой на конкретный эпизод.

Когда группа или публичная страница опубликует подкаст, подписчики получат уведомления – подкасты публикуются в одноименном разделе сообществ.

Загружать подкасты ВКонтакте пока могут лишь избранные сообщества. Чтобы присоединиться к платформе, авторам нужно отправить заявку по ссылке: vk.me/podcasters. Размещение подкастов ВКонтакте совершенно бесплатно. С помощью RSS записи можно как импортировать в сообщество, так и распространять на других порталах. В будущем появятся специальные инструменты для монетизации подкастов.