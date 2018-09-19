ВКонтакте запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay

С помощью VK Pay можно будет приобрести дополнительный контент для игр и пополнить счёт или купить внутреннюю валюту. Маркетплейс доступен в разделе VK Pay в мобильном приложении соцсети и веб-версии.

На всех позициях есть подробное описание со скриншотами, видеозаписями, системными требованиями и ссылками на официальные сообщества Vk. После оплаты ключ и инструкция для активации игры приходят в личные сообщения пользователя. Каталог будет постоянно улучшаться и наполняться новыми играми и свежими релизами.

Вначале в «Магазине игр» будут представлены товары от крупнейших компаний индустрии: Electronic Arts, Blizzard, PlayStation и многих других. Прямо в соцсети можно будет приобрести подписку на World of Warcraft и последнее дополнение для неё, подписку на сервис PlayStation Plus, полную версию шутера Overwatch, симулятор жизни The Sims 4 и многочисленные внутриигровые наборы и каталоги.

При этом за каждую покупку игры пользователь получает кешбэк.

Кроме того, в рамках эксклюзивной акции от Electronic Arts в течение трёх дней пользователи получат возможность купить избранные игры компании с большой скидкой:

Star Wars Battlefront II — 60% скидки

Need for Speed Payback — 60% скидки

A Way Out — 33% скидки

Battlefield 4 Premium Edition — 55% скидки