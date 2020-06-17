Завод южный, перспективы — федеральные

Как сообщает ТАСС, встреча проходила на территории Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС) и в ней, помимо министра и представителей отрасли, участвовали полпред Президента России в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Мы не случайно собрались на площадке ЮЗТС, который может служить примером эффективного сопряжения усилий федеральных, региональных властей и бизнеса, — объяснил Денис Мантуров выбор площадки для этой встречи. — Четыре года назад знаковый для Краснодарского края завод имени Седина, к сожалению, прекратил свое существование. Чтобы вместо руин на его месте появилось новое, сильное производство, нам сообща удалось быстро найти правильные решения».

Вениамин Кондратьев отметил, что завод имени Седина пришел в упадок уже к началу 2000-х, там были «руины, разваленные цеха», сотрудники месяцами не получали зарплату. «После появления нового инвестора завод удалось возродить», — считает губернатор. На новом этапе развития предприятия запланирована программа модернизации производства. В соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией Краснодарского края и руководством ЮЗТС, до 2025 года в развитие предприятия будет инвестировано порядка 3 млрд рублей.

В пресс-службе завода добавили, что у него «амбициозные планы»: занять до 25% рынка России по номенклатуре выпускаемой продукции: токарно-карусельные станки, металлообрабатывающие центры и т. д. И, судя по динамике роста объемов производства ЮЗТС, планы вполне осуществимые.

«За 2019 год предприятие почти в семь раз увеличило выпуск продукции, — отметил Денис Мантуров. — Неплохой портфель заказов, мы рассчитываем, что в дальнейшем завод будет также ускоренно наращивать свой потенциал. Аналогичный запрос мы предъявляем ко всей отрасли, которая у нас пока в стране находится в фазе становления».

По мнению Мантурова, Южный завод производит уникальное оборудование, аналогичное выпускают лишь несколько заводов в мире. Министр напомнил, что в начале 2020 года Минпромторг присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя на всю линейку выпускаемой продукции. Благодаря этому завод получил преимущества при поставке станков для промпредприятий России с госучастием.

«Спасибо вам огромное за то, что вы пытаетесь восстановить и уже восстанавливаете, — обратился Владимир Устинов к руководству ЮЗТС, его команде. — Самое главное, что здесь будут работать тысячи жителей нашего города. И мы будем гордиться продукцией (ЮЗТС) также, как всегда гордились производством и станками завода имени Седина».

По словам Дениса Мантурова, государству удалось убедить бизнес, что станкостроение – это перспективное вложение для инвестиций и сейчас здесь создается новое, сильное предприятие.