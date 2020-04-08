Специалисты Краснодарского ЮЗТС изготовили новый станок для госпредприятия Урала

Испытания признаны успешными. Станок отгрузят специализированному государственному предприятию из Свердловской области.

Одностоечный токарно-карусельный станок уже начали демонтировать для отправки заказчику в Екатеринбург.

По словам сотрудников ЮЗТС, новое оборудование предназначено для обработки деталей особой сложности, изготовленных из черных и цветных металлов. Подобные детали используются в энергетическом машиностроении Урала и Сибири.

В минувшем месяце делегация ЮЗТС совершила поездку в Екатеринбург. Там сотрудники завода посетили профильную выставку, в стенах которой были выставлены инновационные разработки предприятия, также провели ряд важных встреч. Пообщаться удалось как с постоянными партнерами ЮЗТС, так и с будущими клиентами. Участники переговоров договорились о поставках оборудования на промышленные предприятия Свердловской области.

На данный момент значимый объем продукции Южного завода тяжелого станкостроения отгружается на предприятия Свердловской области. Спрос на изделия ЮЗТС неуклонно растет. «Мы намерены закрепиться на Урале всерьез и надолго», - подчеркнули представители завода.

Напомним, что Южный завод тяжелого станкостроения создали на базе известного советского завода имени Седина четыре года назад. Советское предприятие изготавливало токарно-карусельные станки. Его продукцию покупали 65 стран. Сейчас станкостроители Краснодарского края оперативно возвращают позиции, утраченные после развала Советского Союза. Их продукцию закупают как в России, так и за границей.