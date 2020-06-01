ЮЗТС планирует занять 25 процентов рынка тяжелого станкостроения в России

Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) успешно приспособился к нынешним трудным условиям. Предприятие планирует втрое увеличить выручку — до 340 млн рублей.

Исполнительный директор ЮЗТС Дмитрий Дмитренко в интервью expertsouth.ru рассказал, что из-за коронавируса завод останавливался, однако после разрешения краевых властей в апреле ЮЗТС снова вернулся к работе с соблюдением всех мер предосторожности.

Отмечается, что в этом году компания планирует продавать свои станки в страны Африки и страны СНГ, а также вводить в эксплуатацию новое крупногабаритное высокоточное оборудование, аналогов которому нет на юге России.

Дмитренко рассказал, что сейчас ЮЗТС заключил несколько крупных контрактов до конца года и планирует перейти от простой поставки станков в разряд поставщика целых технологических комплексов «под ключ». «Мы видим рост спроса на такую продукцию со стороны наших потребителей. Соответственно, чем больше будет таких заказов, тем выше будут показатели по выручке», - отметил он.

По словам Дмитренко, тяжелое станкостроение - достаточно сложное, но перспективное направление. Сейчас в России рынок станкостроительной продукции переполнен зарубежными поставщиками, и ЮЗТС отвоевывает позиции, разрабатывая в том числе и собственное ноу-хау. Поддержку осуществляют федеральные власти и администрация края. Отмечается, что заводу удается конкурировать в нише поставок высокотехнологичного оборудования, предлагая выгодное соотношение цены и качества.

Дмитрий Дмитренко рассказал, что в этом году предприятие направит все усилия на увеличение объема производства до уровня самоокупаемости. Также планируется сбалансировать ресурсы и мощности для дальнейшего роста, освоения новой продукции и расширения географии поставок.

За последние полгода ЮЗТС подтвердил статус отечественного производителя на уровне Минпромторга РФ, что дало преимущества при поставке станков для промышленных предприятий России с государственным участием. Также ЮЗТС участвует в программах субсидирования проектов реконструкции и развития заводов и повышения производительности труда в Краснодарском крае.

Благодаря своей активной деятельности ЮЗТС планирует выйти на объем производства до двух млрд рублей за счет изменения структуры оборота до 2025 года. «У нас амбициозные планы — занять до 25% рынка России по номенклатуре выпускаемой продукции», - заявил Дмитренко.