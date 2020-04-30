ЮЗТС Краснодарского края стал официальным производителем в России

Южному заводу тяжелого танкостроения (ЮЗТС), расположенному в Краснодарском крае, 28 апреля этого года Минпромторгом РФ было выдано заключение, подтверждающее производства промышленного оборудования на всю продукцию. В частности, в постановлении говориться о современных портальных токарно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах VС Gantry Machine.

Таким образом, краснодарский ЮЗТС стал официальным производителем на территории России. Об этом сообщает admkrai.krasnodar.ru.

Данные документы подтверждают полное соответствие продукции завода всем установленным в России стандартам в области станкостроения.

Фото: Mkset.ru

В декабре 2019 года Минпромторг включил ЮЗТС в список производителей продукции, предназначенной для одностоечных токарно-карусельных станков вида 1512Ф3.СМ и 1516Ф3.СМ. Это новая модель токарно-карусельных станков, оснащенных ЧПУ, револьверной (или пятигранной) головкой. Они способны вертикально обрабатывать криволинейные поверхности деталей, изготовленные из черных и цветных металлов. Диаметр деталей не должен превышать 1,6 метра и весить не более 10 тонн.

В феврале этого года Минпромторг выдал ЮЗТС постановление, присваивающее статус российского производителя одностоечных токарно-карусельных станков с ЧПУ типа “А”. Данные станки представляют собой инновационные токарно-карусельные приспособления, имеющие магазин инструментов для вертикальной обработки деталей, диаметр которых не превышает 1,8 метра, а вес - не более 15 тонн.Все комплексы полностью отвечают широкому спектру потребностей каждого заказчика.

В апреле текущего года Минпромторг включит ЮЗТС в список официальных производителей станков ЧПУ на территории России. В частности, речь идет о тяжелых токарно-карусельных станках с одним или двумя суппортами, магазином и пятигранной головкой. Данные аппараты используются при вертикальной обработке криволинейных поверхностей черных и цветных металлов. Диаметр - до 3,2 метров, масса - до 25 тонн.

Также ЮЗТС получил от ведомства официальный статус производителя токарно-фрезерно-расточных обрабатывающих комплексов серии «VC Gantry Machine». Эти комплексы смогут отвечать потребностям отечественных машиностроительных заводов, области оборонно-промышленного комплекса, авиации, аэрокосмической отрасли, строительству судов, энергетической промышленности и пр.

«VC Gantry Machine» могут обрабатывать детали, диаметр которых не превышает пять метров, а масса - 125 тонн. От своих предшественников они отличаются жесткими основными деталями, точной работой, автоматизацией, эргономикой, надежностью и пр.

В список отечественных производителей Минпромторга включены организации, которые полностью соответствуют установленным на территории страны требованиям. Каждая компания прошла сертификацию. Производства находятся исключительно на территории России.

Такие производители получают право участия в госзакупках на приоритетной основе. Так, при участии в конкурсе, преимущественное право выбора будет отдаваться компаниям из списка Минпромторга. Таким образом, краснодарский ЮЗТС может составить конкуренцию другим иностранным производителям на российском рынке, а также принимать участие в процессе импортозамещения.