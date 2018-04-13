Вконтакте и Тотальный диктант поддержат грамотность пользователей
Сегодня, 15:38ТехнологииРустэм Башкирцев
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В социальной сети началась подготовка к Тотальному диктанту.
С 13 по 14 апреля ВКонтакте пройдёт тотальный онлайн-ликбез. Будут отмечаться некоторые ошибки в публичных записях и комментариях пользователей. Также будут всплывать подсказки правильных вариантов и приводится короткие объяснения. При этом перед публикацией поста или комментария пользователь сможет исправить свою ошибку. Совместно с экспертным советом акции «Тотальный диктант» к ним составлен список слов и пояснений.
Онлайн-трансляция третьей части диктанта пройдет в 14:00 в Вконтакте. Прямой эфир пройдет из РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге, где читать текст будет Светлана Сурганова.
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