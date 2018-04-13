Вконтакте и Тотальный диктант поддержат грамотность пользователей

С 13 по 14 апреля ВКонтакте пройдёт тотальный онлайн-ликбез. Будут отмечаться некоторые ошибки в публичных записях и комментариях пользователей. Также будут всплывать подсказки правильных вариантов и приводится короткие объяснения. При этом перед публикацией поста или комментария пользователь сможет исправить свою ошибку. Совместно с экспертным советом акции «Тотальный диктант» к ним составлен список слов и пояснений.