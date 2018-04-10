«Рекомендации» Вконтакте набирают миллиард просмотров

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Рекомендации» были официально представлены в сентябре 2017 года в рамках обновления экосистемы для авторов контента.
Ежедневно раздел «Рекомендации» просматривают один миллиард раз. Сервис посещают 35 процентов пользователей мобильных приложений Vk.
Таких результатов нам удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов, лежащих в основе определения интересов пользователей и связей между ними и миллионами публикаций, рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.
Раздел «Рекомендации» появились в сентябре 2017 года. Он состоит из карточек для удобства пользователей, чтобы не тратить время, листая длинные посты. Нажимая на карточку, публикация открывается полностью.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей