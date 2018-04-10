«Рекомендации» Вконтакте набирают миллиард просмотров

Ежедневно раздел «Рекомендации» просматривают один миллиард раз. Сервис посещают 35 процентов пользователей мобильных приложений Vk.

Таких результатов нам удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов, лежащих в основе определения интересов пользователей и связей между ними и миллионами публикаций, рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.