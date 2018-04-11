Вконтакте на вопросы пользователей ответят космонавты

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Стрим будет посвящен Дню Космонавтики.
12 апреля в День космонавтики в Вконтакте пройдет стрим, в котором космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев ответят на вопросы пользователей. Стрим пройдет в праздничном эфире #VKLive.
Стрим начнется в 14:00 в сообществе vk.com/roscosmos. Чтобы задать вопрос, необходимо поделиться публикацией с будущей трансляцией, добавить вопрос и хэштег #ВопросВКосмос. Лучшие вопросы озвучат в прямом эфире.
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