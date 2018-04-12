Вконтакте в прямом эфире выступит президент чемпионата Испании

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Вопрос может задать любой пользователь социальной сети.
В прямом эфире #VKLive сегодня в 17:30 по московскому времени один из самых популярных футбольных тренеров в мире президент LaLiga Хавьер Тебас ответит на вопросы пользователей.
Чтобы задать вопрос, нужно оставить комментарий под публикацией с будущей трансляцией – лучшие из них озвучат в прямом эфире.
Видеоплеер с прямой трансляцией находится здесь.
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