В Одноклассниках появился искусственный интеллект в видеозвонках

Пользователи Одноклассников получили возможность звонить своим родным и близким с любого устройства из чата в личных сообщениях или со страницы профиля друга благодаря добавленному искусственному интеллекту в собственные голосовые и видеозвонки. Искусственный интеллект собирает статистику по подсетям мобильного оператора и автоматически настраивает параметры сетевого протоколы во время звонка и на этапе дозвона.