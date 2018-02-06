Появилось десктопное приложение для игр в Одноклассниках

Теперь пользователи социальной сети Одноклассники смогут играть в приложении «ОК Игры» с приложения для операционной системы Windows. Приложение поддерживает любые игры, в том числе flash игры.
Для использования новинки не нужно устанавливать дополнительные программы или переходить на сайт – все возможности игровой платформы уже интегрированы в приложение.
Аудитория десктопных игр в Одноклассниках насчитывает десятки миллионов пользователей, однако сложности при запуске Flash игр в некоторых браузерах не всегда позволяют разработчикам собирать полную аудиторию в вебе. Десктопное приложение «ОК Игры» не имеет никаких ограничений и позволяет разработчикам и пользователям полноценно взаимодействовать в играх любого формата, -делится руководитель игрового направления Одноклассников Артур Шакалис.