Появилось десктопное приложение для игр в Одноклассниках

В «ОК Играх» доступен поиск по каталогу, информация об акциях и распродажах, а также рейтинги новых и популярных игр в различных категориях.

Теперь пользователи социальной сети Одноклассники смогут играть в приложении «ОК Игры» с приложения для операционной системы Windows. Приложение поддерживает любые игры, в том числе flash игры.

Для использования новинки не нужно устанавливать дополнительные программы или переходить на сайт – все возможности игровой платформы уже интегрированы в приложение.