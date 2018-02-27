Одноклассники показали более миллиарда минут Олимпиады-2018

Одноклассники показали все соревнования в Пхенчхане в восьми круглосуточных видеопотоках. Аудитория составила 33 миллиона человек, которые посмотрели более 20 миллионов часов видео и трансляций.

Самые яркие моменты Олимпиады набрали более 220 миллионов просмотров. Хоккейный матч Олимпийских атлетов России и сборной Германии собрал аудиторию в 3,5 миллионов человек и в целом более 5,8 миллионов просмотров. Прошло несколько флешмобов, в ходе которых пользователи опубликовали более 80 тысяч заметок и фотографий, посвященные играм в Корее.