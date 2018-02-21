В Одноклассниках завершился опрос о блокчейне и безопасности в интернете

Пользователи лучше всего ответили на самые сложные вопросы.

В Одноклассниках прошел опрос с участием 85 тысяч человек, 51 процент из которых верно ответили на вопрос о том, что блокчейн – это технология записи и хранения информации, работающая по принципу распределенной базы данных. Однако 26 процентов опрошенных убеждены, что это понятие связано с криптовалютой.

Опрос состоял из вопросов об основных правилах поведения в интернете. Например, 73 процента респондентов при потере смартфона в первую очередь заблокируют банковские карты и SIM-карты, а 15 попытаются воспользоваться функцией «найти мой телефон».

Интересно, что 96 процентов пользователей проигнорируют просьбы мошенников в социальных сетях срочно перевести деньги – 55 процентов позвонят знакомому и спросят, что произошло, а 27 зададут вопрос, ответить на который сможет только их знакомый.