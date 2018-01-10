Пользователи Одноклассников получили не менее восьми виртуальных подарков

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В новогодние праздники пользователи социальной сети активно поздравляли друг друга с Новым годом и Рождеством.
Больше половины активных пользователей социальной сети Одноклассники с 31 декабря по 8 января получили виртуальные подарки. Поздравления с Новым годом и Рождеством получил каждый пятый житель России.
Рекордсменом по количеству поздравлений стал житель Казани, который отправил своим друзьям 723 подарка. А больше всего подарков получила жительница Луцка в Украине – 614 штук.
В праздничные дни пользователи загрузили более 40 миллионов гифом и отправили 214 миллионов фотографий и картинок. Новым сервисом открыток, который появился в Одноклассниках, в праздники использовали более 16 миллионов раз.
Больше, чем с Новым годом, в социальной сети поздравляли друг друга только с 8 марта.
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