В Одноклассниках появились «Классные открытки»

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Пользователям предлагают составить видеопоздравление, которое зачитают известные звезды.
В социальной сети Одноклассники появился сервис «Классные открытки» - конструктор новогодних видеопоздравлений от российских звезд кино, музыки, спорта и телевидения, таких, как Михаил Полицеймако, Ирина Хакамада, Денис Симачев, Анастасия Мыскина и других.
В «Классных открытках» можно составить поздравление из готовых формулировок и создать видео, в котором пожелания зачитывают звезды. Далее можно скачать созданное поздравление и поделиться им в социальной сети.
В проекте приняли участие:
Михаил Полицеймако
Алиса Гребенщикова
Роман Полянский
Мария Миронова
Александр Демидов
музыкант Антон Лаврентьев
певец Сергей Волчков
модельер Денис Симачев
публицист Ирина Хакамада
теннисистка Анастасия Мыскина
художник Андрей Бартенев
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