В Одноклассниках появились «Классные открытки»

Пользователям предлагают составить видеопоздравление, которое зачитают известные звезды.

В социальной сети Одноклассники появился сервис «Классные открытки» - конструктор новогодних видеопоздравлений от российских звезд кино, музыки, спорта и телевидения, таких, как Михаил Полицеймако, Ирина Хакамада, Денис Симачев, Анастасия Мыскина и других.

В «Классных открытках» можно составить поздравление из готовых формулировок и создать видео, в котором пожелания зачитывают звезды. Далее можно скачать созданное поздравление и поделиться им в социальной сети.