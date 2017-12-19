Одноклассники интегрируются с госуслугами в регионах

Пока новая система запущена в Дагестане.

Через социальную сеть «Одноклассники» можно будет получить доступ к местному разделу портала «Госуслуги». Пилотный проект реализован вместе с МФЦ Дагестана, а в дальнейшем такие проекты будут и в других регионах страны.

Жители Дагестана смогут зарегистрироваться в социальной сети, после чего получат доступ к дополнительным возможностям. Также в социальной сети можно будет ознакомиться с перечнем оказываемых услуг в МФЦ и получить информацию об адресах.