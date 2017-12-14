Одноклассники открывают школу стримеров

Победитель конкурса стримеров получит сертификат на двоих на путешествие в любую точку России.

В первый набор школы стримеров попадут 20 победителей отборочного тура в сети Одноклассники. Чтобы принять участие, нужно создать прямую трансляцию в приложении OK Live с хэштегом #школастримеров и интересно рассказать о тематике своего блога.