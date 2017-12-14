Одноклассники открывают школу стримеров

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Победитель конкурса стримеров получит сертификат на двоих на путешествие в любую точку России.
В первый набор школы стримеров попадут 20 победителей отборочного тура в сети Одноклассники. Чтобы принять участие, нужно создать прямую трансляцию в приложении OK Live с хэштегом #школастримеров и интересно рассказать о тематике своего блога.
Лучшие стримеры отборочного этапа смогут возможность обучаться в школе у известных блогеров, актеров и телеведущих. 20 победителей смогут поучаствовать в мастер-классах, которые проведут известные видеоблогеры Стас Давыдов, Карина Сычева и Александр Кондрашов. Восемь самых активных участников, которые успешно выполнят домашнее задание, выйдут в финал проекта. Победитель получит сертификат на двоих на путешествие в любую точку России от Ростуризма.
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