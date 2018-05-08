В Одноклассниках пройдет акция #БессмертныйПолк

В социальной сети "Одноклассники" к 9 мая запустили акцию #БессмертныйПолк и ленту фотографий ветеранов. Пользователи смогут поделиться историями родственников, которые участвовали в Великой отечественной войне и узнать истории ветеранов в отдельной ленте фотографий.

Из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #БессмертныйПолк, будет сформирована лента историй войны: пользователи со всего мира смогут увидеть десятки тысяч снимков. Лента будет обновляться в режиме реального времени, и каждая история участника Великой Отечественной войны будет заметна для миллионов пользователей ОК.

Также можно будет в прямом эфире смотреть Парады Победы из разных городов России. В этот раз зрители получат возможность наблюдать не только за Парадами, но и за шествием «Бессмертного полка» и праздничным салютом. Прямые включения пройдут из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Читы, Владивостока и Хабаровска.